В Одессе обрушилась часть жилого дома: под завалами могут быть люди
В Одессе по адресу ул. Торговая, 10, частично обвалилась стена четырехэтажного жилого дома.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", – сказано в сообщении.
К ликвидации последствий разрушения дома привлечено 76 человек и 20 единиц техники, из них от ГСЧС привлечено 42 чел. личного состава и 10 единиц техники.
"Думская" сообщает, что здание – памятка архитектуры 1890 года постройки.
"В доме заселено 30 квартир, прописан 41 человек. В настоящий момент сотрудники департамента и ЖКС "Порто-Франковский" пытаются выяснить, кто теоретически может быть под завалами. Опрашивают жильцов дома, кто мог быть в разрушенных квартирах", – сообщили изданию в в муниципальном департаменте городского хозяйства.
Дом, где произошло обрушение, соседствовал с бывшими банями советской постройки, снесенными недавно компанией "Некст Джен девелопмент". Она намерена возвести там "многофункциональный центр".
Как ранее сообщал Фокус:
- При демонтаже здания недействующего кинотеатра в Закарпатской области под завалом оказалось два человека, спасти удалось одного.
- Ночью 28 августа в доме на ул. Грушевского, 101 в Дрогобыче обрушился подъезд четырехэтажного здания. К утру 29 августа под завалами нашли тела восьми погибших.