Впервые в ВСУ появилась женщина-водолаз

В Одессе закончила обучение первая девушка-водолаз в истории Вооруженных сил Украины – 19-летняя Катерина Никитенко.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

За время обучения она провела под водой более 650 минут и погружалась на глубину 30 метров.

Сама Катерина рассказала, что с детства любила море (много времени проводила с бабушкой в Одессе). О военной службе мечтала и во время обучения в Измаильском медицинском училище. Обратилась с просьбой о призыве в командование ВМС Украины и теперь служит на военном флоте, пройдя путь от матроса до старшины первой статьи.

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