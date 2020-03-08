Бригада носит имя князя Романа Великого и в ее составе служит много женщин

Накануне Международного женского дня, который отмечают 8 марта, в 14-й отдельной мехбригаде ВСУ им. князя Романа Великого запустили флешмоб. На странице бригады в Facebook выкладывают фото женщин-военнослужащих с хэштегом "Княжны тоже воюют".

21-летняя лейтенант Анна Гринюк, заместитель командира роты по морально-психологическому обеспечению, в июле 2019 года заступила на службу в бригаде сразу после выпуска из Академии Сухопутных войск им. Петра Сагайдачного. При этом сразу после выпускного она отправилась в зону ООС.

Старший солдат - радиотелефонист Леся Зубко уже 10 лет служит в ВСУ, и 5 из них - в нашей 14-й мехбригаде. Она рассказывает, что хотела с детства стать военнослужащей и в свое мечте до сих пор не разочаровалась.

Лейтенант Кристина Ильченко, заместитель командира одного из подразделений 14-й омбр по морально-психологическому обеспечению, написала более 80 авторских стихотворений, большинство из которых – о побратимах и фронте, а еще она прекрасно рисует, обожает животных и даже привезла из района ООС двух котов.

По случаю праздника женщин-военнослужащих поздравил командир части Серей Войченко и бригадный оркестр.

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