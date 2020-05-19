На Львовщине местные жители не пустили лесовозы в заповедный лес

Жители села Либохора, Сколевского района на Львовщине перекрыли дорогу и не пропустили в лес лесозаготовительные бригады с лесовозами, работающие в заповедном урочище Магура. Об этом написал местный предприниматель и активист Василий Курий в Facebook.

В понедельник, 18 мая рано утром около 30 жителей села провели протестную акции с перекрытием дороги и выдвинули свои требования:

1) прекратить бездумное уничтожение Карпат;

2) очистить и засадить уже вырубленные лесосеки;

3) провести рубки ухода в молодняках;

4) восстановить дороги, поврежденные в том числе лесовозами;

5) построить подпорную стенку у склона, который в случае обвала отрежет часть села.

На место события приехал председатель Славской ОТГ Владимир Бега с заместителем и лесничие лесных хозяйств.

"Были обсуждены данные вопросы и пути их решения, но после долгой дискуссии все острые вопросы так и остались открытыми", – сообщил в Facebook староста села Василий Глюдз.

Сегодня, 19 мая, акция должна была быть продолжена, написало издание "Твоя Сколевщина".

Василий Курий резюмировал, что местные жители не имеют никаких полномочий для того, чтобы влиять на процессы, происходящие в их в лесу, а "лесная мафия" при поддержке руководства лесхозов продолжает вырубки.

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