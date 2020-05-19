"Слуга народа" хочет продолжить политическое цунами на местных выборах, — Арахамия

Кандидаты на должность городского головы (мэра) не нуждаются в партийной поддержке, считает глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

"Мы исповедуем такой комбинированный подход: на выборах в местные советы люди идут от партий, а мэры должны иметь возможность идти на выборы самовыдвиженцами", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Арахамия также считает, что право баллотироваться на местных выборах должен иметь каждый гражданин Украины.

По его словам, необходима перезагрузка политической системы страны и в этом важную роль должны сыграть местные выборы. При этом он надеется, что "Слуга народа" сможет повторить свой реультат на парламентских выборах.

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"Мы хотим на местных выборах продолжить наше политическое цунами... Мы должны перезагрузить политическую систему. Будут от этого побочные эффекты? Конечно же будут. Но это нужно сделать", – подчеркнул Арахамия.

Напомним, Верховная Рада намерена огласить проведение местных выборов до 15 июля. Об этом сказал в начале мая председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко. "В ближайшие 2–3 недели мы формируем пакет изменений в Избирательный кодекс, выносим их в зал, обсуждаем, принимаем где-то до конца июня и фактически до середины июля Верховная Рады выполнит свою конституционную функцию и огласит местные выборы", – заверил он.

По словам лидера партии, предусмотренной государственным бюджетом суммы на проведение местных выборов должно хватить.

Ожидается, что выборы будут назначены на 25 октября этого года. Будут одновременно проходить выборы мэров, депутатов местных советов и в территориальных общинах.

Центральная избирательная комиссия разрешила менять избирательный адрес безотносительно места регистрации проживания.

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