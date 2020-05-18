ЦИК допустила переселенцев к местным выборам

Решение поддержали 16 членов ЦИК, постановление начнет действовать 1 июля

Внутренне перемещенным лицам разрешили голосовать на местных выборах 2020 года по месту их фактического проживания. Такое решение приняла в понедельник, 18 мая, Центральная избирательная комиссия на своем заседании. Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора".

Изменить избирательный адрес можно будет с момента вступления в силу этой процедуры включительно до пятого дня с начала избирательного процесса. Решение поддержали 16 членов ЦИК, постановление начнет действовать 1 июля.

По словам заместителя главы ЦИК Сергея Дубовика, этот документ делает переселенцев из Донбасса и Крыма частью территориальных громад, в которых они фактически проживают.

В декабре прошлого года ЦИК приняла порядок временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса. Документ предполагал подачу заявления об изменении места голосования через электронную форму, а также через уполномоченное лицо.

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