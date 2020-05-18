ЦИК допустила переселенцев к местным выборам
2020-05-18 17:19:00
Решение поддержали 16 членов ЦИК, постановление начнет действовать 1 июля
Внутренне перемещенным лицам разрешили голосовать на местных выборах 2020 года по месту их фактического проживания. Такое решение приняла в понедельник, 18 мая, Центральная избирательная комиссия на своем заседании. Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора".
Изменить избирательный адрес можно будет с момента вступления в силу этой процедуры включительно до пятого дня с начала избирательного процесса. Решение поддержали 16 членов ЦИК, постановление начнет действовать 1 июля.
По словам заместителя главы ЦИК Сергея Дубовика, этот документ делает переселенцев из Донбасса и Крыма частью территориальных громад, в которых они фактически проживают.
В декабре прошлого года ЦИК приняла порядок временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса. Документ предполагал подачу заявления об изменении места голосования через электронную форму, а также через уполномоченное лицо.
Как ранее сообщал Фокус:
- Украина рассчитывает вернуть Донбасс до конца текущего года, но если этого не удастся добиться – есть план "Б". Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак. Также Ермак добавил, что Украина хочет провести местные выборы на Донбассе уже в октябре, но для этого нужно соблюсти определенные условия, среди которых – контроль над границей.
- Власти Украины на все следующие заседания Трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта на востоке Украины в Минске будет приглашать переселенцев из Донбасса.