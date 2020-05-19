"Не сексуальный атрибут, а масочный демарш". Нардеп от "СН" пришла в Раду в вязаной маске

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая пришла на сегодняшнее внеочередное заседание Рады в вязаной маске. Селфи в такой маске Богуцкая выложила у себя в Facebook.

"Сегодня утром при входе в парламент оказалось, что у меня температура едва набирает 34°С. Остываю. Позже поняла, в чем причина. Это вирус умер. Не смог преодолеть барьер моей коронной маски!", – пошутила депутат.

Позже Богуцкая написала еще один пост в Facebook, в котором рассказала, что приход в такой маске – это протест, который "направлен против ненормального карантина и еще более ненормальных решений Кабмина".

"Это не авоська. И не ажурная маска. И не сексуальный атрибут. Это элемент масочного демарша. Намек на масочный идиотизм", – пишет Богуцкая.

Богуцкая считает, что заявление главного санврача Виктора Ляшко об открытии пляжей и о том, что морская соль и ультрафиолет убивают коронавирус – "очередной трэш, как и признание в неадекватных усиленных карантинных мерах, которые касались парков и скверов".

"Интересным в этом аспекте мне видится география распространения у/ф лучей. На пляжах они есть, а в парках отсутствуют, судя по тому, что запрет на посещение парков все-таки был", – комментирует Богуцкая слова Ляшко.

"Жду, когда Ляшко скажет на каком-то ток-шоу, что карантин повлек за собой всплеск психо-соматических заболеваний вследствие ограничения перемещения, гиподинамии, фобий, навызчивых состояний. Собственно, розовая решетка на моем лице – именно об этом", – добавила Богуцкая.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин планирует отменить часть ограничений с 22 мая, но сам карантин в стране продлят. В частности, планируется разрешить работу общественного транспорта в городах и разрешить работу детсадов.