Я хочу быть президентом, после которого в Украине появятся дороги, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский пообещал достроить и отремонтировать все дороги государственного значения до конца своей каденции. Об этом он заявил на пресс-конференции по итоги первого года своего президентства.

Он отметил, что, несмотря на экономический кризис и коронавирус, в 2020 году в Украине построят 5 тыс. км дорог. По его словам, это в 9 раз больше чем в прошлом году. этому

"Наша задача построить все государственные дороги, которые будут витриной нашей европейской страны. А это 25 тыс. км приоритетных дорог. Я до конца каденции, сколько она будет решит народ Украины, но я уверен, что до конца каденции мы достроим все государственные дороги", - заявил президент.

Зеленский отметил, что с местными дорогами многое зависит от местных властей, но он надеется, что "после местных выборах мы получил влияние и в городах и там построим дороги".

"Я хотел бы быть президентом, после которого в Украине появятся дороги", - подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский заявил, что в стране в рамках программы "Большая стройка" сейчас стоят и ремонтируют школы и детсады. Также сейчас готовится новая программа по строительству 25 спортивных комплексов.