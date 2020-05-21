Статистика коронавируса в Украине на 21 мая: количество новых случаев резко выросло

По состоянию на утро 21 мая в Украине подтверждено 19706 случаев COVID-19, 6227 человек выздоровели, 579 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 476 новых случая. Также за сутки зафиксировано 15 летальных исходов, выздоровели 272 человека.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

В целом заболели 1405 детей и 3833 медиков. На амбулаторном лечении находится 13 501 пациент, среди них 1166 детей и 3132 медработников. Госпитализировано 6205 человек, из них 239 детей и 701 медико. К аппарату искусственной вентиляции легких подключено 249 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 579 человека, из них 28 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет. В целом, 6227 пациентов уже выздоровели, в частности 1617 медработников.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге заявил, что за прошлые сутки проведено рекордное количество исследований методом ПЦР.

"За прошлые сутки проведено рекордное количество исследований методом ПЦР - 9361", – сказал Степанов.

Статистика коронавируса по регионам:

Винницкая обл. - 788 (425 выздоровели)

Волынская обл. - 698 (172 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 856 (121 выздоровел)

Донецкая обл. - 138 (52 выздоровели)

Житомирская обл. - 589 (248 выздоровели)

Закарпатская обл. - 964 (224 выздоровели)

Запорожская обл. - 398 (213 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1257 (562 выздоровели)

г. Киев - 2475 (315 выздоровели)

Киевская обл. - 1316 (238 выздоровели)

Кировоградская обл. - 455 (336 выздоровели)

Луганская обл. - 43 (33 выздоровели)

Львовская обл. - 1175 (234 выздоровели)

Николаевская обл. - 274 (101 выздоровел)

Одесская обл. - 806 (99 выздоровели)

Полтавская обл. - 266 (213 выздоровели)

Ровенская обл. - 1287 (449 выздоровели)

Сумская обл. - 165 (102 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1098 (678 выздоровели)

Харьковская обл. - 851 (204 выздоровели)

Херсонская обл. - 173 (132 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 294 (80 выздоровели)

Черкасская обл. - 381 (225 выздоровели)

Черновицкая обл. - 2842 (730 выздоровели)

Черниговская обл. - 117 (41 выздоровел).

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 20 мая в Украине подтверждено 19 230 случаев COVID-19, 5595 человек выздоровели, 564 умерли. За сутки лабораторно подтверждено 354 новых случая.