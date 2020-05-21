Статистика коронавируса в Украине на 21 мая: количество новых случаев резко выросло
По состоянию на утро 21 мая в Украине подтверждено 19706 случаев COVID-19, 6227 человек выздоровели, 579 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 476 новых случая. Также за сутки зафиксировано 15 летальных исходов, выздоровели 272 человека.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
В целом заболели 1405 детей и 3833 медиков. На амбулаторном лечении находится 13 501 пациент, среди них 1166 детей и 3132 медработников. Госпитализировано 6205 человек, из них 239 детей и 701 медико. К аппарату искусственной вентиляции легких подключено 249 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 579 человека, из них 28 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет. В целом, 6227 пациентов уже выздоровели, в частности 1617 медработников.
Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге заявил, что за прошлые сутки проведено рекордное количество исследований методом ПЦР.
"За прошлые сутки проведено рекордное количество исследований методом ПЦР - 9361", – сказал Степанов.
Статистика коронавируса по регионам:
- Винницкая обл. - 788 (425 выздоровели)
- Волынская обл. - 698 (172 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 856 (121 выздоровел)
- Донецкая обл. - 138 (52 выздоровели)
- Житомирская обл. - 589 (248 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 964 (224 выздоровели)
- Запорожская обл. - 398 (213 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1257 (562 выздоровели)
- г. Киев - 2475 (315 выздоровели)
- Киевская обл. - 1316 (238 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 455 (336 выздоровели)
- Луганская обл. - 43 (33 выздоровели)
- Львовская обл. - 1175 (234 выздоровели)
- Николаевская обл. - 274 (101 выздоровел)
- Одесская обл. - 806 (99 выздоровели)
- Полтавская обл. - 266 (213 выздоровели)
- Ровенская обл. - 1287 (449 выздоровели)
- Сумская обл. - 165 (102 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1098 (678 выздоровели)
- Харьковская обл. - 851 (204 выздоровели)
- Херсонская обл. - 173 (132 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 294 (80 выздоровели)
- Черкасская обл. - 381 (225 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 2842 (730 выздоровели)
- Черниговская обл. - 117 (41 выздоровел).
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 20 мая в Украине подтверждено 19 230 случаев COVID-19, 5595 человек выздоровели, 564 умерли. За сутки лабораторно подтверждено 354 новых случая.
- 20 мая Кабинет министров решил продлить карантин по коронавирусу до 22 июня, но со смягчением с 22 мая. С 22 мая в Украине будет действовать адаптивный карантин. С 22 мая разрешаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, разрешается работа гостиниц, проведение спортивных соревнований без зрителей и богослужений с прихожанами. С 25 мая можно будет открыть метро и детские сады.