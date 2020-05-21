В Харькове диагностировали малярию у 20-летнего студента
В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии. Заболел 20-летний студент, приехавший в Украину 3 сентября 2019 года.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Отмечается, что первые симптомы появились 9 мая: молодой человек почувствовал слабость, боль в горле, повысилась температура тела.
Однако только через 6 дней, 15 мая, мужчина впервые обратился за медицинской помощью к терапевту.
"Во время лабораторного исследования у молодого мужчины обнаружили возбудителя малярии P. vivax и P. оvale (возбудители малярии такого типа могут жить в организме человека бессимптомно до трех лет)", – говорится в сообщении.
Больного в субботу, 16 мая, госпитализировали с диагнозом "малярия", по месту его проживания провели эпидемиологическое и энтомологическое обследование.
"В связи с отсутствием на сегодня генерации малярийных комаров, малярийный сезон в Харькове начался", – отметили в ЦОС.
Малярия – инфекционная болезнь, возбудителем которой являются плазмодии малярии, которые передаются от больного человека через укусы малярийных комаров.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2019 году в госпитале города Кампала (Уганда) от тяжелой формы малярии скончался украинский миротворец из состава стабилизационной миссии ООН в Демократической республике Конго.
- В январе 2019 года во Львовской областной инфекционной больнице умер 43-летний местный бизнесмен, у которого диагностировали тропическую малярию.