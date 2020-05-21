С 10 июня рестораны и отели смогут работать в нормальном режиме, – Минздрав

Министерство здравоохранения сообщило, что с 10 июня планируется возобновление работы кафе и ресторанов в помещениях, деятельности учреждений культуры и полноценной работы гостиниц и хостелов.

Об этом Минздрав написал на своей странице в Facebook.

Первый этап ослабления адаптивного карантина начнется уже 22 мая: разрешат работу общественного транспорта и внутриобластных железнодорожных перевозок, проведения религиозных (1 человек на 10 кв. метров) и спортивных (до 50 человек без зрителей) мероприятий, а также работу гостиниц, но с ограничениями .

С 25 мая планируется запуск метро при условии использования масок и респираторов, откроются детские сады.

С 1 июня при условии соблюдения противоэпидемические требований смогут работать фитнес-центры (кроме групповых занятий более 10 человек), возобновится деятельность учреждений образования в группах не более 10 человек, будут разрешены межобластные перевозки.

С 15 июня запланировано возобновление авиаперелетов.

Как ранее сообщал Фокус: