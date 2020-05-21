В Днепре работница банка обворовала вкладчиков на 19 млн гривен
В Днепре поймали сотрудницу банка, которая присвоила деньги вкладчиков на сумму более 19 млн гривен вкладчиков.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
"В суд направле обвинительный акт в отношении менеджера одного из коммерческих банков за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.4 ст.358 УК Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, использование заведомо поддельного документа)", – сказано в сообщении.
Женщина на основании заведомо поддельных официальных документов присвоила денежные средства пяти граждан-вкладчиков банка на общую сумму около 19,3 млн грн.
В ходе досудебного расследования причиненный ущерб возмещен в полном объеме. Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается. Подозреваемой грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.
Напомним, сегодня прокуратура Киева сообщила начальнице центрального отделения госбанка о подозрении в завладении средствами 19 клиентов в сумме более одного миллиона гривен.
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