Начальница отделения госбанка украла с карт клиентов 1 млн гривен

Злоумышленники создавали официальные банковские документы и проводили фиктивные операции по снятию наличных

Прокуратура Киева сообщила начальнице центрального отделения госбанка о подозрении в завладении средствами 19 клиентов в сумме более одного миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемая вместе с другими сотрудниками отделения, используя чужой логин и пароль, получили доступ к автоматизированной банковской системе и без ведома клиентов банка меняли информацию, которая обрабатывается в системе.

В результате злоумышленники создавали официальные банковские документы и проводили фиктивные операции по снятию наличных с карточных счетов клиентов банка.

После этого деньги передавали начальнице отделения, которая распоряжалась ими по своему усмотрению.

Ее действия правоохранители квалифицировали по ч. 3 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям других работников банка, которые были привлечены к хищении средств.

Кроме того, проверяется информация о возможном хищении еще 9 млн гривен начальницей этого отделения.

Как ранее сообщал Фокус: