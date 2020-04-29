Украинцы с 1 января смогут самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты, – НБУ

Нацбанк оптимизировал порядок перевода средств работодателем на выплату зарплаты работникам

Украинские работники смогут самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы.

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Отмечается, что Нацбанк оптимизировал порядок перевода средств работодателем на выплату зарплаты работникам.

"После введения в Украине международного номера банковского счета работодатель получил возможность формировать ведомость на зачисление заработной платы работникам с указанием номера счета работника по стандарту IBAN, в том числе счета, который работник самостоятельно открыл в банке по собственному выбору", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такое нововведение позволит избежать конфликтов между работодателем и работником относительно права работника лично выбирать банк для получения заработной платы. Оно заработает с 1 января 2021 года, чтобы банки и работодатели успели доработать свои автоматизированные системы и программно-технические комплексы.

По словам заместителя главы НБУ Сергея Холода, работник, а не работодатель должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет.

"Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг", – заявил он.

Отмечается, что соответствующие изменения содержит постановление правления Национального банка Украины от 24 апреля 2020 года "Об утверждении изменений к инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте".

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