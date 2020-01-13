Только IBAN – завершен переход на международный стандарт банковских счетов

Код банка (МФО) теперь включен в номер счета

С 13 января для проведения расчетов всех клиентов украинских банков используются только счета, представленные в международном стандарте IBAN. Об этом сообщил Нацбанк.

Регулятор считает, что этот стандарт упрощает оформление расчетных документов, так как сокращает количество реквизитов, которые необходимо указывать.

IBAN-счета состоят из 29 буквенных и цифровых символов. Расположены они в такой последовательности: код Украины (UA), контрольный разряд (две цифры), код банка (шесть цифр), номер счета.

Напомним, что переход украинских банков на стандарт IBAN начался 5 августа 2019 года. Уже 1 ноября банки полностью перешли на этот стандарт. Но до 12 января 2020-го финучреждения принимали к исполнению документы на перевод средств, у которых заполнена пара реквизитов "Код банка" и "Счет" или указан только IBAN-счет.

Как ранее сообщал Фокус: