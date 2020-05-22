В Токмаке мэрия запретила кормить уличных котов и собак – нарушителям грозит штраф

Мэр Токмака (Запорожская область) Игорь Котелевский запретил жителям города подкармливать уличных котов и собак, чем вызвал бурю негодования у местных жителей. Об этом пишет Verge.

"Согласно п. 6.14.2. Правил благоустройства территории, обеспечения чистоты и порядка, в Токмаке на придомовых и прилегающих территориях многоэтажных домов запретили целенаправленно подкармливать бездомных собак и кошек и обустраивать места содержания для них", - пишет издание.

За нарушение этого правила будут штрафовать – административное наказание предусматривает денежное наказание для гражданских лиц от 340 до 1360 грн., а для юридических лиц от 850-1700грн.

В социальных сетях жители Токмака заявили, что кормили, кормят и будут кормить бездомных котов и собак.

В свою очередь Ассоциация зоозащитных организаций Украины обратилась к мэру Токмака Игорю Котелевскому с просьбой отменить свое решение, поскольку поступают жалобы от жителей города, которым угрожают работники ЖЭКов и полиция.

Как ранее сообщал Фокус:

Большой общественный резонанс вызвала информация, что через систему электронных торгов СЕТАМ продаются "арестованные" собаки и другие животные. В частности, питбультерьер и овчарка.