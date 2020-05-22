Кличко просит Кабмин разрешить смягчение карантина в Киеве и готовится к запуску метро

Мэр Киева Виталий Кличко призывает Кабмин разрешить Киеву перейти ко второму этапу смягчения карантина. Об этом она заявил во время брифинга.

"С 23 мая столица планировала следующий этап смягчения ограничений. Сегодня МОЗ заявило, что Киев и еще 11 областей не соответствует критериям второго этапа смягчения ограничений. Подчеркиваю, по трем критерия не соответствует только по одному –количество заболевших на 100 человек. В Киеве сейчас 15 заболевших на 100 тыс. за последние 7 дней. По другим критериям претензий нет", - заявил мэр.

По его словам, превышение нормы по количеству заболевших произошло из-за вспышки коронавируса в Дарницком интернате для девочек. При этом последние 6 дней заболеваемость был в границах нормы.

"Поэтому я обращаюсь к правительству со следующим: разрешить Киеву второй этап смягчений, но не всех, а тех что критически важны для города и бизнеса", - заявил Клико.

Он просит разрешить работу наземного общественного транспорта и магазинов площадью до 1000 кв. м. В то же время открывать детские и спортивные площадки пока не будут. Кличко отметил, что наземный транспорт в столице готов возобновить работу в обычном режиме с 23 мая с 12:00, до этого будет действовать режим спецпропусков. Также они призывает разрешить запуск метро с 25 мая, поскольку в Киеве уже сейчас наблюдается транспортный коллапс.

"Мы ждем реакции правительства. А Киев завтра проведет комиссии по чрезвычайно ситуации и примет окончательное решение, учитываю недельную динамику по заболеваемости", - резюмировал мэр.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинцы будут жить в режиме "мягких шагов" выхода из карантина до получения вакцины против коронавируса и эффективных методов лечения.