Количество вакцинаций сократилось на 20%. У Зеленского не исключают вспышку кори и туберкулеза

Сокращение количества вакцинаций против кори, столбняка и туберкулеза может вызвать в будущем вспышку этих заболеваний. Об этом шла речь на совещании по вопросам предотвращения распространения COVID-19.

Так, президенту Владимиру Зеленскому сообщили, что, несмотря на эпидемию коронавируса, вакцинация детей против указанных заболеваний не прекращалась. Но сейчас количество вакцинаций уменьшилось на 20% и это может привести к вспышке заболеваний.

"Важно, чтобы вы донесли это до людей. Ведь корь, столбняк, туберкулез – настолько же тяжелые болезни, не менее опасные, чем коронавирусная инфекция. Нужно объяснить украинцам, что вакцинация важна и сейчас", – говорит Зеленский.

Также в ходе совещания стало известно, что Кабмин разрешил возобновить работу детских садиков, но только если они будут работать согласно всем санитарно-гигиеническим нормам.

"Это значит, что детсады могут открываться, но не обязаны этого делать, если они не готовы к приему воспитанников, не имеют достаточно средств защиты, термометров и других необходимых вещей для обеспечения безопасности детей", – говорят у Зеленского.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинцы будут жить в режиме "мягких шагов" выхода из карантина до получения вакцины против коронавируса и эффективных методов лечения.