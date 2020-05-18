Табу на мягкие игрушки. МОЗ разработало правила работы детсадов во время карантина
2020-05-18 15:12:28
Проект рекомендаций вынесли на общественное обсуждение. Предложения принимают до 19 мая
Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение проект распоряжения главсанврача с рекомендациями для работы детских садов во время карантина.
Обсуждение продлится до конца дня 19 мая.
В этом документе для работы дошкольных учреждений предлагаются такие условия:
- всем работникам дошкольных учреждений измерять температуру перед началом работы. Если температура больше 37,2 градусов или есть признаки вирусного респираторного заболевания, то воспитатель к работе не допускается;
- измерять температуру тела детям при входе и каждые четыре часа в течение дня. Если температура выше 37,2 градусов, то дети не допускаются в садик. Если температуру обнаружили в течение дня, то ребенка изолируют с соответствующим информирования медиков и родителей;
- утренняя встреча ребенка должно происходить воспитателем вне здания. Родители должны быть в защитной маске;
- на входе в заведение должно быть антисептик для обработки рук.
На период карантина в детсадах запрещается использовать: тканевые многоразовые полотенца, мягкие игрушки, ковры с длинным ворсом. Также запрещены утренники, праздники и мероприятия при участие детей, больше чем из одной группы, и в присутствии родителей. Кроме того, запрещается находиться в обуви в закрытом помещении.
Рекомендуется ограничить занятия и игры, которые предусматривают физический контакт между детьми и персоналом, а также использование дополнительного инвентаря.
Как ранее сообщал Фокус:
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