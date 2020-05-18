Спортзалы и фитнес-клубы в Киеве откроют 22 мая, а ТРЦ – не ранее конца мая, – Кличко

Киев готов с 25 мая возобновить работу метро, но для этого нужно решение правительства

В Киеве, при соблюдении регламентов и условий безопасности в отношении коронавируса, 22 мая ослабят ряд карантинных ограничений. В частности, начнут работать:

промышленные рынки;

крупные магазины площадью до 1000 кв.м;

спортзалы и фитнес-центры, кроме бассейнов.

Об этом сказал на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Также город планирует после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. "Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта", – сказал он.

Киев готов с 25 мая возобновить работу метро, но для этого нужно решение правительства.

Торговые центры в столице нужно открывать только после возобновления работы метро и в случае улучшения эпидемической ситуации, считает Кличко.

"Большие торговые центры надо открывать после возобновления работы метро. Нужно понимать, что люди едут на работу на общественном транспорте, в частности – в большие ТЦ", – сказал он.

По словам мэра, в случае улучшения эпидемической ситуации в городе открытия торговых центров состоится после открытия метро, до конца мая.

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