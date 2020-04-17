Когда запустят транспорт: министр инфраструктуры назвал примерную дату

После запуска транспорта будет действовать масочный режим

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что общественный транспорт после карантина заработает не раньше июня.

Об этом сообщает 24 канал.

По его словам, запустят транспорт не раньше, когда начнут отменять карантин. Но это не произойдет до июня. Он объяснил, что пик заболеваемости в Украине будет в мае.

"Когда волна пойдет на понижение, тогда можно восстанавливать работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно. В то же время мы понимаем, что определенные ограничения все равно будут", – сказал министр.

Он не исключил, что изначально в транспорте будет действовать масочный режим. Криклий подчеркнул, что по реалистичному сценарию запустят транспорт в июне-июле.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда может закончиться карантин из-за коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус: