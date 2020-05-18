На столичной Троещине выстроилась километровая очередь на автобус

В комментариях люди отмечают, что подобная ситуация наблюдается постоянно

На Левом берегу Киева, в районе Троещина очевидцы сняли километровую очередь на автобус, которая собралась в час пик. Об этом пишет Киев Оперативный.

"Транспорта нет, но вы держитесь... Милославская (конечная 114)", - отмечено в новости. Надо сказать, что маршрут №114 весьма удобен, и один из немногих, которым с Левого берега можно добраться в центр Киева. Он идет через Почтовую площадь, Крещатик и на Центральный железнодорожный вокзал, что сейчас, во время карантина, когда не работает метро, весьма актуально.

В комментариях мнения разделились, некоторые отметили, что автобусы подходят часто, и очередь быстро "рассывается".

Но большинство отреагировали негативно, отметив неудовлетворительную организацию перевозок во время карантина. "Боже... и это при том что автобусов более чем достаточно, чтобы обеспечить нормальный выпуск! Когда в Европе никаких "спецпропусков не вводили, а просто увеличили выпуск - у нас только таким маразмом и занимаются", "Очередь как при союзе в Мавзолей", "Это издевательство какое-то, это что трудно пустить больше единиц транспорта? Это что нельзя диспетчерам сказать чтоб регулировали время ? То час нет ничего, потом лезет 5 троллейбусов, (30), это ужас", - идет речь в комментариях под постом.

Напомним, сейчас допуск в общественный транспорт в Киеве осуществляется только по спецпропускам. Запрещены междугородние, межобластные и международные перевозки, а пользоваться общественным транспортом в городах разрешено лишь отдельным категориям граждан. Также в Киеве, Днепре и Харькове полностью остановлена работа метро. В конце марта 225 тысяч киевлян получили спецпропуска.

Как ранее писал Фокус:

Мэр призвал киевлян пользоваться общественным транспортом только для решения неотложных дел. Стоимость проезда в общественном транспорте столицы повышать не будут. "Мы не рассматриваем вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Для нас сейчас главное – без эксцессов восстановить полноценную работу транспорта. Но, опять же: мы, как и многие другие страны, продолжаем жить в режиме чрезвычайной ситуации", – сказал Кличко.