Мэр призвал киевлян пользоваться общественным транспортом только для решения неотложных дел

Стоимость проезда в общественном транспорте столицы повышать не будут.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

"Мы не рассматриваем вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Для нас сейчас главное – без эксцессов восстановить полноценную работу транспорта. Но, опять же: мы, как и многие другие страны, продолжаем жить в режиме чрезвычайной ситуации", – сказал Кличко.

Мэр призвал киевлян для их безопасности пользоваться общественным транспортом только для того, чтобы добраться на работу и с работы, а также для решения срочных дел.

"Мы до сих пор не застрахованы от инфекционного взрыва. Подчеркну, что предприятие "Киевпастранс" продолжает дезинфекцию подвижного состава. Делает это три раза в сутки. И будет делать дальше", – отметил Кличко.

Ранее Виталий Кличко обратился к Кабмину с просьбой открыть метрополитен с 25 мая. Однако по мнению министра Мининфраструктуры Владислава Криклия, он бы не спешил с этим решением.

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