Хотим миллион заболевших? Зеленский выступил против открытия метро

Президент призвал украинцев быть ответственными, терпеливыми и дисциплинированными, чтобы не пришлось вместо смягчения усиливать карантин

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал украинцев быть ответственными, ведь следующие дни – ключевые в борьбе с коронавирусом.

По его словам, влатси "хоть завтра" могут открыть метро, но это может привести к плачевным последствиям.

"Поймите, нам вообще не сложно подписать бумажку и хоть завтра открыть метро или разрешить концерты. Но какими будут последствия? Миллион заболевших? И тогда вместо смягчения придется усиливать карантин", – говорит Зеленский.

Президент также заявил, что в сравнении с соседями, Украине пока удается удерживать заболеваемость на стабильном уровне.

"Кто из вас хочет по 20 тыс. заболевших каждый день? Кто хочет тысячи смертей каждый день? Чтобы врачи падали от переутомления, и чтобы мрачные картинки из фильмов об апокалипсисе стали реальностью на улицах вашего города. Уверен – этого не хочет никто", – сказал глава Украины.

Отметим, по данным Worldometer, в Польше – 17 062 заболевших, в России – 242 271, в Беларуси – 25 825, в Словакии – 1 469, в Венгрии – 3 341, в Румынии – 16 002 и в Молдове – 5 406. В Украине, по состоянию на 13 мая – 16 425 инфицированных.

"Поэтому наше оружие – терпение, дисциплина и ответственность. Следующие дни – ключевые. Давайте соберемся и сделаем все, что следующий этап смягчения карантина наступил. Это только в наших руках", – добавил он.

Говоря о дальнейшем смягчении карантина, Зеленский напомнил, что следущий этап пока что запланирован на 22 мая. В этот день могут дать "зеленый свет" спортивным соревнованиям, а также должны открыть гостинницы.

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