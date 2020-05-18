Статистика коронавируса в Украине на 18 мая: 325 новых случаев инфицирования
2020-05-18 10:10:56
Всего в Украине исследовано 232 899 образцов методом ПЦР
По состоянию на утро 18 мая в Украине подтверждено 18 616 случаев COVID-19, 5 276 человек выздоровели, 535 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 325 случаев, 160 человек выздоровели, 21 – умерли. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
Всего в Украине исследовано 232 899 образцов методом ПЦР.
Заболели 1324 ребенка и 3650 медиков. На амбулаторном лечении находятся 12 745 человек, из них 1090 детей и 2988 медработников. Нуждались в госпитализации 5871 человек, из них 234 ребенка и 662 медика. В подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 240 человек, в том числе один ребенок и 21 медик.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 535 человек, из них 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте старше 50 лет (86%), среди заболевштих их доля 46%.
В целом 5276 пациентов уже выздоровели, в частности 1355 медработников, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.
Ситуация с коронавирусом в регионах:
- Винницкая обл. - 733 (386 выздоровели)
- Волынская обл. - 625 (150)
- Днепропетровская обл. - 843 (95)
- Донецкая обл. - 131 (42)
- Житомирская обл. - 564 (149)
- Закарпатская обл. - 901 (189)
- Запорожская обл. - 382 (185)
- Ивано-Франковская обл. - 1221 (513)
- Киев - 2321 (224)
- Киевская обл. - 1224 (212)
- Кировоградская обл. - 445 (319)
- Луганская обл. - 42 (22)
- Львовская обл. - 1066 (206)
- Николаевская обл. - 262 (82)
- Одесская обл. - 764 (60)
- Полтавская обл. - 264 (189)
- Ровенская обл. - 1167 (353)
- Сумская обл. - 163 (89)
- Тернопольская обл. - 1081 (599)
- Харьковская обл. - 789 (147)
- Херсонская обл. - 168 (126)
- Хмельницкая обл. - 267 (67)
- Черкасская обл. - 372 (207)
- Черновицкая обл. - 2713 (634)
- Черниговская обл. -108 (31).
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 17 мая, в Украине за минувшие сутки было зафиксировано 433 новых случая инфицирования, 17 человек умерли. Еще 210 пациентов выздоровели. .
- По состоянию на утро 18 мая, общее количество зараженных коронавирусом в мире составило 4 713 769 человек, из которых 315 187 скончались и 1 733 963 выздоровели. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.