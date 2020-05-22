Из Чернобыльской зоны трое мужчин попытались вывезти 60 кг лосиных рогов

Полиция задержала троих мужчин, которые пытались вывезти из Чернобыльской зоны 60 кг лосиных рогов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Задержанные – жители Киевской области, их задержали в районе пгт Полесское.

"Жители Киевщины пытались переместить"украшения" сохатых за пределы зоны отчуждения, для последующей продажи", – сказано в сообщении.

В соответствии с законом, перемещение любых объектов за пределы зоны отчуждения или зоны безусловного отселения без специального разрешения или проведения дозиметрического контроля запрещено.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 267-1 "Нарушение требований режима радиационноой безопасности" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 50 до 80 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от одного до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

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