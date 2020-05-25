В Кагарлыке двое полицейских изнасиловали задержанную
Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских отдела полиции Кагарлыка по подозрению в изнасиловании женщины. Полицейских задержали, их подразделение расформировано.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Пострадавшая сообщила, что ее избили и изнасиловали полицейские, которые доставили ее в отделение для дачи пояснения по поводу краж.
Этих двух полицейских задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, они находятся в СИЗО.
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил их, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава.
Как ранее писал Фокус:
- В Украине ранее изнасиловали двух несовершеннолетних девочек. Все это сделали мужчины, которые были ранее судимы.
- 8 октября в полицию поступило сообщение о том, что в Запорожье по улице Привокзальной, на женщину напал неизвестный мужчина.
- Суд в Ровно принял решение об аресте на 60 суток мужчину, подозреваемого в серии изнасилований.