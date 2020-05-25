В селе под Киевом пьяный автомеханик угнал автомобиль с СТО и попал в ДТП

Полиция Киевской области объявила подозрение автомеханику, который в пьяном состоянии угнал автомобиль и попал в ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Facebook.

"40-летний работник одного из СТО в с. Петропавловская Борщаговка, получив автомобиль с ключами для ремонтных работ, решил воспользоваться им в своих целях", – говорится в сообщении.

Мужчина, будучи в пьяном состоянии, поехал на чужой машине по своим делам. По дороге он стал причиной аварии.

Читайте также: Названы самые популярные у угонщиков автомобили

Во время оформления ДТП, полицейские установили, что автомеханик незаконно завладел автомобилем. Сейчас машина находится на штрафплощадке.

За вождение в пьяном состоянии на водителя составили админпротокол по ст. 130 КУоАП, а также по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, автомобильных дорог, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ему также объявили о подозрении по ст. 289 Уголовного кодекса (незаконное завладение транспортным средством). Следствие продолжается.

Как ранее сообщал Фокус: