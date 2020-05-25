На Донбассе проходит следственный эксперимент по делу нацгвардейца Маркива
В Славянске на Донбассе группа экспертов Киевского научно-опытного института судебных экспертиз и Киевского политехнического института проводит следственный эксперимент по делу нацгвардейца Виталия Маркива.
Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.
Эксперты будут устанавливать обстоятельства гибели 24 мая 2014 года итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли и его российского переводчика Андрея Миронова.
Эксперимент проходит в то же время года и на тех же локациях, на которых погибли Рокелли и Миронов. Специалисты проводят акустические, баллистические и топографические исследования.
Фото: mvs.gov.ua
В феврале этого года Маркив написал письмо всем украинцам со словами благодарности за поддержку.
"Дорогие украинцы! Хочу выразить огромную благодарность за вашу поддержку! Я обязательно выстою, и мы победим! Слава Украине!", – говорится в письме.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 июля 2019 года нацгвардейца Виталия Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы в Италии.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил послу Италии в Украине Давиде Ла Чечилии, что суровый приговор, вынесенный итальянским судом, наносит ущерб отношениям двух стран.
- Во время встречи с итальянским премьером Джузеппе Конте в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский предложил создать общую следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Рокелли.
- В конце октября украинский следователь обратился в прокуратуру Италии с просьбой предоставить Украине статус наблюдателя в расследовании по делу Виталия Маркива.