Дело Майдана: суд заочно арестовал экс-министра обороны Павла Лебедева

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева, который занимал пост в период президентства Виктора Януковича. Решение суда вынесено в рамках дела о расстрелах на Майдане.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"По ходатайству прокурора Офиса генерального прокурора, Печерский районный суд Киева 25 мая 2020 избрал бывшему министру обороны Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 в центральной части Киева", – говорится в сообщении.

Решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего чиновника процедуру экстрадиции.

"Решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего министра обороны Украины процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)", – добавили в Офисе генпрокурора.

В прокуратуре уточнили, что в этом уголовном деле расследуется превышение служебных полномочий рядом бывших топ-чиновников, которое привело к массовым жертвам на Майдане.

Во время Евромайдана возглавлявший министерство обороны Павел Лебедев уехал из Киева в Севастополь, который был аннексирован Россией.

Как ранее сообщал Фокус:

В Государственном бюро расследований сформировано специальное следственное подразделение по расследованию дел Майдана.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что необходимо отменить амнистию участникам Майдана, поскольку "настоящее национальное примирение без этого невозможно".