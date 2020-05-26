Дело Майдана: суд заочно арестовал экс-министра обороны Павла Лебедева

Украина
Решение суда дает право стороне обвинения начать процедуру экстрадиции бывшего чиновника

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева, который занимал пост в период президентства Виктора Януковича. Решение суда вынесено в рамках дела о расстрелах на Майдане.

 Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"По ходатайству прокурора Офиса генерального прокурора, Печерский районный суд Киева 25 мая 2020 избрал бывшему министру обороны Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 в центральной части Киева", – говорится в сообщении.

Решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего чиновника процедуру экстрадиции.

"Решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего министра обороны Украины процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)", – добавили в Офисе генпрокурора.

В прокуратуре уточнили, что в этом уголовном деле расследуется превышение служебных полномочий рядом бывших топ-чиновников, которое привело к массовым жертвам на Майдане.

Во время Евромайдана возглавлявший министерство обороны Павел Лебедев уехал из Киева в Севастополь, который был аннексирован Россией.

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