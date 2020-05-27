"Подло и низко": в МИД Украины осудили Шредера за слова об украинском после
В МИД Украины осудили экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, обозвавшего украинского посла в Берлине Андрея Мельника "каким-то карликом". Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что слова Шредера были "подлыми и низкими".
Об этом Боднар написал в Facebook.
"Очень подленько и низко как для экс-канцлера Германии, но как говорят, "с кем поведешься, от того и наберешься", – написал замглавы МИД.
Боднар также подчеркнул, что комментарий Шредера является предостережением для других поклонников России в Европе: "Не водитесь с российскими деньгами".
Кроме того, Боднар подчеркнул, что Украина не даст в обиду своего посла.
"Нашего посла в обиду не дадим", – написал он.
Напомним, бывший канцлер Германии, а ныне главой совета директоров "Роснефти", Герхард Шредер в первом выпуске своего подкаста оскорбил украинского посла в Берлине Андрея Мельника, назвав того "каким-то карликом из Украины".
Мельник недавно раскритиковал Шредера за его пророссийскую позицию, назвав его "топ-лоббистом Кремля".
Герхард Шредер является главой совета директоров государственной компании "Роснефть" с 2017 года и председателем совета акционеров "Nord Stream AG" (с 2016). Он известен своими призывами к оправданию аннексии украинского Крыма и снятию с России санкций.
Как ранее сообщал Фокус:
- Бывший канцлер Германии Герхард Шредер попал в базу данных сайта Миротворец, как пособник российской агрессии.
- Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывал Евросоюз ввести санкции в отношении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который занимается защитой интересов президента РФ Владимир Путина в Европе.
- Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру пари, что аннексированный Россией Крым вернется в Украину.