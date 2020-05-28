Статистика коронавируса в Украине на 28 мая: количество новых случаев снова резко выросло

По состоянию на утро 28 мая в Украине подтверждено 22 382 случая COVID-19, из них 8439 выздоровели, 669 умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 477 новых случаев болезни, вылечилось 444 человека.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

При этом, 24 мая прирост составил 259 случаев COVID-19. 26 мая был зафиксирован 321 случай коронавируса, 25 мая – 339.

Всего в Украине исследовано 322 746 образцов методом ПЦР.

Заболели 1627 детей и 4345 медиков. На амбулаторном лечении 15 410 пациентов, из них 1362 ребенка и 3534 медработника. Всего нуждались в госпитализации 6872 человека, из них 265 детей и 811 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 263 человека, в том числе один ребенок и 22 медика.

Из числа людей, которые выздоровели, 2089 медработников и 555 детей. 32 медика умерли от осложнений COVID-19, среди детей летальных случаев не зафиксировано.

Ситуация с коронавирусом в регионах:

Винницкая обл. - 947 заболевших

Волынская обл. - 851

Днепропетровская обл. - 920

Донецкая обл. - 158

Житомирская обл. - 673

Закарпатская обл. - 1124

Запорожская обл. - 425

Ивано-Франковская обл. - 1339

Киев - 2793

Киевская обл. - 1517

Кировоградская обл. - 495

Луганская обл. - 45

Львовская обл. - 1513

Николаевская обл. - 282

Одесская обл. - 861

Полтавская обл. - 268

Ровенская обл. - 1588

Сумская обл. - 166

Тернопольская обл. - 1131

Харьковская обл. - 981

Херсонская обл. - 177

Хмельницкая обл. - 386

Черкасская обл. - 401

Черновицкая обл. - 3201

Черниговская обл. - 140

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Ровенской области (74), Львовской (70) и Черновицкой (57) областях. В Киеве зафиксировано 54 случая коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщал Фокус:

С 22 мая Украина перешла на модель адаптивного карантина (ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС).