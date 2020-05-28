Статистика коронавируса в Украине на 28 мая: количество новых случаев снова резко выросло
По состоянию на утро 28 мая в Украине подтверждено 22 382 случая COVID-19, из них 8439 выздоровели, 669 умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 477 новых случаев болезни, вылечилось 444 человека.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
При этом, 24 мая прирост составил 259 случаев COVID-19. 26 мая был зафиксирован 321 случай коронавируса, 25 мая – 339.
Всего в Украине исследовано 322 746 образцов методом ПЦР.
Заболели 1627 детей и 4345 медиков. На амбулаторном лечении 15 410 пациентов, из них 1362 ребенка и 3534 медработника. Всего нуждались в госпитализации 6872 человека, из них 265 детей и 811 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 263 человека, в том числе один ребенок и 22 медика.
Из числа людей, которые выздоровели, 2089 медработников и 555 детей. 32 медика умерли от осложнений COVID-19, среди детей летальных случаев не зафиксировано.
Ситуация с коронавирусом в регионах:
- Винницкая обл. - 947 заболевших
- Волынская обл. - 851
- Днепропетровская обл. - 920
- Донецкая обл. - 158
- Житомирская обл. - 673
- Закарпатская обл. - 1124
- Запорожская обл. - 425
- Ивано-Франковская обл. - 1339
- Киев - 2793
- Киевская обл. - 1517
- Кировоградская обл. - 495
- Луганская обл. - 45
- Львовская обл. - 1513
- Николаевская обл. - 282
- Одесская обл. - 861
- Полтавская обл. - 268
- Ровенская обл. - 1588
- Сумская обл. - 166
- Тернопольская обл. - 1131
- Харьковская обл. - 981
- Херсонская обл. - 177
- Хмельницкая обл. - 386
- Черкасская обл. - 401
- Черновицкая обл. - 3201
- Черниговская обл. - 140
Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Ровенской области (74), Львовской (70) и Черновицкой (57) областях. В Киеве зафиксировано 54 случая коронавирусной инфекции.
Как ранее сообщал Фокус:
- С 22 мая Украина перешла на модель адаптивного карантина (ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС).
- Глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинцы будут жить в режиме "мягких шагов" выхода из карантина до получения вакцины против коронавируса и эффективных методов лечения.