Без строгого карантина. Ляшко обещает изменить стратегию борьбы с COVID-19 во время второй волны

Если вторая волна коронавируса в Украине все же будет, стратегия борьбы с заболеванием будет совсем другой. Об этом в эфире телеканала Прямой рассказал главный санврач Виктор Ляшко.

"Никто не знает, будет ли вторая волна осенью, но готовиться к ней нужно... Она может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний", – говорит он.

Поэтому, по словам Ляшко, нужно предотвратить наслоение разных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали вместе. Главный санврач также добавил, что в этот раз Украине повезло, потому что карантин свел на нет распространение гриппа.

Также Ляшко говорит, что даже в случае второй волны коронавируса, есть вариант, при котором строгий карантин вводить не будут.

"Мы должны готовить систему здравоохранения, чтобы не вводить тотальный карантин. Предыдущий опыт оценят эксперты и мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, когда будет вторая волна", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.

По состоянию на утро 28 мая, за минувшие сутки в стране обнаружили 477 новых случаев болезни. При этом, 24 мая прирост составил 259 случаев COVID-19. 26 мая был зафиксирован 321 случай коронавируса, 25 мая – 339.