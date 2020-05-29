Статистика коронавируса в Украине на 28 мая: вылечилось почти девять тысяч человек

По состоянию на утро 29 мая в Украине подтверждено 22 811 случая COVID-19, из них 8 934 выздоровели, 679 умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 429 новых случаев болезни, вылечилось 495 человека.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Всего в Украине исследовано 337 318 образцов методом ПЦР.

В общем заболели 1693 ребенка и 4411 медиков. На амбулаторном лечении 15 733 пациентов, из них 1420 детей и 3586 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7078 человек, из них 273 ребенка и 825 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 267 человека, в том числе один ребенок и 24 медика.

Из числа людей, которые выздоровели, 2169 медработников и 606 детей. 34 медика умерли от осложнений COVID-19, среди детей летальных случаев не зафиксировано.

Ситуация с коронавирусом в регионах:

Винницкая обл. - 957 заболевших

Волынская обл. - 863

Днепропетровская обл. - 930

Донецкая обл. - 158

Житомирская обл. - 694

Закарпатская обл. - 1147

Запорожская обл. - 431

Ивано-Франковская обл. - 1360

Киев - 2849

Киевская обл. - 1535

Кировоградская обл. - 503

Луганская обл. - 46

Львовская обл. - 1563

Николаевская обл. - 284

Одесская обл. - 878

Полтавская обл. - 268

Ровенская обл. - 1628

Сумская обл. - 167

Тернопольская обл. - 1145

Харьковская обл. - 1011

Херсонская обл. - 177

Хмельницкая обл. - 407

Черкасская обл. - 401

Черновицкая обл. - 3259

Черниговская обл. - 150

Лидером по количеству заболевших является Черновицкая область, где за сутки подтвердили 58 новых случаев, всего заболели 3 259 человек. В Киеве подтверждены 2 849 случаев заражения, из них 56 – за вчера.

Как ранее сообщал Фокус:

С 22 мая Украина перешла на модель адаптивного карантина (ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС).