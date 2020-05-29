Выживший в бойне под Житомиром: У нас было законное охотничье оружие

Ветеран батальона имени Кульчицкого Вадим Федюнин, единственный, кто выжил 21 мая в селе Новоселица Житомирской области, когда местный житель Анатолий Захаренко расстрелял 7 человек, заявил, что его товарищи брали с собой на рыбалку только законное охотничье оружие.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.Нет.

"Все у нас было с собой, и удочки, и спиннинг, все это на месте осталось. Оружие брали не все, но мы военные люди, мы берем с собой законное охотничье оружие, ничего удивительного в этом не вижу. Оружие оставалось в машинах в чехлах, мы его не доставали. Его достали уже после убийства ребят", – сообщил мужчина.

Он также сказал, что все погибшие были близкими ему людьми и хорошо знали Захаренко.

"Друзья вернулись с ротации, и мы решили поехать на рыбалку. Мы ездили на ставок к Толе (Анатолий Захаренко) не первый год, очень хорошо его знали, я там был раз пятнадцать, наверное, каждый раз он нас встречал, мы сидели и отмечали вместе. Я прочел в интернете про то, что нам там приписывают вымогательство, ну, это бред. У Захаренко постоянно компании атошников были, и мы регулярно приезжали", – рассказал он.

"Я буду Захаренко ублюдком называть – он убил тех, кто ему помогал много лет", – сказал Вадим Федюнин.

Как ранее сообщал Фокус:

В ночь на 22 мая в селе Новоселица Житомирской области арендатор пруда расстрелял семерых человек, с которым перед этим распивал спиртные напитки. По словам замглавы Антона Геращенко, около часа ночи, арендатор пруда, профессиональный охотник, "на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений", начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ".