Выживший в бойне под Житомиром: Там не было никакого конфликта вообще

Единственный оставшийся в живых в селе Новоселица Вадим Федюнин, где местный житель Анатолий Захаренко расстрелял 7 человек, заявил, что не знает, из-за чего возник конфликт, который привел к трагедии.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.Нет.

Участник АТО отрицает все озвученные в СМИ версии, настаивая на том, что Захаренко был давно знаком с погибшими.

"Мы ездили на ставок к Толе не первый год, очень хорошо его знали, я там был раз пятнадцать, наверное, каждый раз он нас встречал, мы сидели и отмечали вместе. Я прочел в интернете про то, что нам там приписывают вымогательство, ну, это бред. У Захаренко постоянно компании атошников были, и мы регулярно приезжали", – сказал Федюнин.

На вопрос, что могло стать причиной конфликта и почему Захаренко начал убивать, он ответил, что не знает.

"Может, "белка" у него, я не знаю. Никаких разумных причин быть не может. Он убил достойных людей, порядочных, которые ему много лет помогали. Вот как это объяснить? Я не знаю, как нормальный человек может такое объяснить", – сказал Федюнин.

Он также раскритиковал СМИ за распространяемую информацию.

"Я не знаю, на самом деле, что там произошло за столом, понимаете? Там не было конфликта вообще никакого. Я как посмотрел, какую пургу запускают по всем каналам, типа, он там за Россию и против атошников... Было бы весело, я бы улыбался. У меня заворачиваются уши, какой бред сочинили", – сказал Федюнин.

Как ранее сообщал Фокус:

В ночь на 22 мая в селе Новоселица Житомирской области арендатор пруда расстрелял семерых человек, с которым перед этим распивал спиртные напитки. По словам замглавы Антона Геращенко, около часа ночи, арендатор пруда, профессиональный охотник, "на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений", начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ".