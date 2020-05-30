Статистика коронавируса в Украине на 29 мая: количество инфицированных превысило 23 тысячи
В Украине за последние сутки коронавирус подтвердили у 393 человек. Таким образом количество инфицированных увеличилось до 23 204. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
За последние сутки в результате COVID-19 умерли 17 пациентов (всего 696), выздоровели – 377 (всего 9311).
Отмечается, что коронавирусом в Украине заболели 4475 медиков, из них 2262 – вылечились, 34 – умерли.
Статистика по регионам:
– Винницкая область – 958 случаев;
– Волынская область – 887 случаев;
– Днепропетровская область – 933 случая;
– Донецкая область – 158 случаев;
– Житомирская область – 699 случаев;
– Закарпатская область – 1171 случай;
– Запорожская область – 440 случаев;
– Ивано–Франковская область – 1379 случаев;
– Кировоградская область – 506 случаев;
– г. Киев – 2904 случая;
– Киевская область – 1556 случаев;
– Львовская область – 1619 случаев;
– Луганская область – 46 случаев;
– Николаевская область – 288 случаев;
– Одесская область – 883 случая;
– Полтавская область – 268 случаев;
– Ровенская область – 1680 случаев;
– Сумская область – 168 случаев;
– Тернопольская область – 1160 случаев;
– Харьковская область – 1025 случаев;
– Херсонская область – 178 случаев;
– Хмельницкая область – 432 случая;
– Черновицкая область – 3306 случаев;
– Черкасская область – 401 случай;
– Черниговская область – 159 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 30 мая 2020 года в Центр поступило 929 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 57935 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 29 мая в Украине было подтверждено 22 811 случая COVID-19, из них 8 934 выздоровели, 679 умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 429 новых случаев болезни, вылечилось 495 человека.
- Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило шесть миллионов. Об этом свидетельствую данные портала Worldometers. Согласно данным портала, в мире по состоянию на 9:00 30 мая заражены 6 034 667 человек. За время эпидемии умерли 366 896 человек, еще 2,66 миллиона излечились.