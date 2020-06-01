"Посуда звенела". В Ивано-Франковской области зафиксировано землетрясение

В Ивано-Франковской области 1 июня зафиксировано землетрясние.

Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля.

Источник подземных толчков магнитудой 3,2 был зафиксирован в районе г. Долина на глубине 2 км, в 7:22 утра.

"Землетрясение может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах и не несет угрозы для населения", – сказано в сообщении.

В местном сообществе "Долина Live" в Facebook написали, что почувствовали колебания в селах Великая Турья, Гошив и других. В Долине, пишут, были три мощных колебания – "в серванте посуда сильно зазвенела".

Как ранее сообщал Фокус: