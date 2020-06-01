"Посуда звенела". В Ивано-Франковской области зафиксировано землетрясение
В Ивано-Франковской области 1 июня зафиксировано землетрясние.
Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля.
Источник подземных толчков магнитудой 3,2 был зафиксирован в районе г. Долина на глубине 2 км, в 7:22 утра.
В местном сообществе "Долина Live" в Facebook написали, что почувствовали колебания в селах Великая Турья, Гошив и других. В Долине, пишут, были три мощных колебания – "в серванте посуда сильно зазвенела".
Как ранее сообщал Фокус:
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Несколько подземных толчков ощутили в ночь на 25 апреля жители Одесской области.
- 25 мая в Новой Зеландии во время телевизионного интервью премьер-министра Джасинды Ардерн произошло землетрясение.