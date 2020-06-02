В Украине проведут инвентаризацию лесов

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2379 "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов".

Об этом сообщает УНИАН.

"За" проголосовали проголосовали 322 народных депутата.

Инвентаризацию лесов проведут для получения информации о лесах для нужд стратегического планирования, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра и мониторинга лесов.

"В Украине государственный учет лесов был проведен в 1996-м и 2011 гг. Сейчас актуальной информации о лесах Украины нет. При этом процедура ведения государственного лесного кадастра и учета лесов на основе обобщения данных лесоустройства не позволяет получить статистически достоверные оценки показателей", – говорится в пояснительной записке.

Объем бюджетных денег, необходимый для проведения национальной инвентаризации лесов, определен в размере около 9 млн грн ежегодно.

Проведение инвентаризации лесов осуществляется за счет госбюджета или за счет других источников, не запрещенных законодательством, а порядок проведения утверждается Кабмином.

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