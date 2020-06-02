В Госрезерве "мыши съели" 2700 вагонов зерна на 800 млн грн, — МВД

Во время аудита Госрезерва выявили недостачу 2800 вагонов зерна на 800 млн грн, которые "съели мыши". Об этом сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол в Facebook.

"Почти 2700 вагонов зерна, которое должно бы находиться на хранении в Госрезерве "съели мыши". Сумма убытков более 800 млн грн", – говорится в тексте.

Как пишет Апостол со ссылкой на экс-руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, недостаток обнаружили в ходе аудита.

Апостол уточнил, что "прожорливые мыши" добрались и в структуры Госрезерва в Черткове в Тернопольской области, откуда исчезло содержимое более 150 вагонов-зерновозов.

"Прожорливые мыши добрались также в структуру Госрезерва в Черткове, на Тернопольщине. Здесь они очистили склады зерна, которое бы поместилось более чем в 150 вагонов-зерновозов", – написал советник главы МВД.

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