Перестрелка в Броварах: задержаны еще 13 человек во главе с уголовным авторитетом

Полицейские задержали еще 13 человек, которые подозреваются в участии недавней перестрелке в Броварах.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По словам министра МВД Арсена Авакова, в Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом "Веха", или "Журавль".

"Установлено, именно они "выступили" со стороны местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство. Изъято оружие и боеприпасы", – сообщил он.

Еще двое человек находятся в больнице после перестрелки, но им тоже сообщили подозрение.

Полиция провела 20 обысков по месту жительства задержанных. Там нашли оружие (три гладкоствольных ружья, автомат, три пистолета), патроны, гранаты, рации, бинокли, балаклавы, наркотики, маска. Также полицейские изъяли восемь автомобилей премиум-класса.

Открыто открыла уголовное производство по ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются полицейские меры по установлению и задержанию всех участников вооруженного конфликта.

Также по факту стрельбы в Броварах полиция проводит досудебное расследование по уголовным производствах, открытых по ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 и по ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

Около 7 утра 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что перестрелка может быть связана с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов перевозок.

Как сообщили в МВД, одна из сторон конфликта привезла "титушек" из Винницкой области. Впоследствии главу Винницкой областной полиции отстранили, а его зама – начальника криминальной полиции – уволили.