В полиции сообщили, что задержаны "гости" из других областей

Утром 29 мая в Броварах (Киевская область) произошла стрельба во время стычек между перевозчиками. Полиция провела массовые задержания. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

Сообщение о стрельбе поступило в 7:15, на место сразу прибыли полицейские, которые задержали 10 человек с оружием.

При этом на опубликованным очевидцами видео в соцсетях видно, что участников конфликта было больше 10 человек.

"По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками… Задержанными оказались "гости", которые прибыли из других регионов Украины", - говорится в сообщении полиции.

Сейчас полиция устанавливает всех участников и обстоятельства инцидента, а также выясняет принадлежность изъятого оружия. Открыто уголовное дело по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с использованием огнестрельного или холодного оружия).

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Замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что в результате стрельбы в Броварах ранены три человека. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что разборки со стрельбой в Броварах – это отголосок коррупции определения квот перевозчиков и привлечения банд в борьбе за маршруты.

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Мэр Броваров Игорь Сапожко считает, что причиной утренней стрельбы в городе в районе Торгмаш стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская ОГА. Два перевозчика получили право на один и тот же маршрут, что, по его мнению, и стало причиной конфликта.

Нардеп Александр Дубинский также сообщил, что сегодня утром "две группы "маршрутчиков" делили между собой пригородные маршруты после судебной отмены ряда тендеров на их распределение, которые были проведены еще в 2015 году". По его словам, одна группировка "подтянула местных "титушек", а вторая завезла боевиков из Винницы с помощью охранной фирмы."

Как ранее сообщал Фокус:

27 мая полиция задержала группу иностранных киллеров в Одессе. Их подозревают в покушении в центре Киева на жизнь гражданина Черногории, организатора наркокартеля.