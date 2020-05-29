Местные титушки против боевиков из Винницы. Нардеп Дубинский рассказал детали перестрелки в Броварах

По словам депутата, две группы "маршрутчиков" делили между собой пригородные маршруты

Причиной утренней перестрелки в Броварах стал конфликт двух перевозчиков, которые не поделили между собой пригородные маршруты. Об этом сообщил народный депутат Александр Дубинский ("Слуга народа") в Facebook.

"Связался с руководством полиции Киевской области по поводу перестрелки в Броварах. Две группы "маршрутчиков" делили между собой пригородные маршруты после судебной отмены ряда тендеров на их распределение, которые были проведены еще в 2015 году", – сообщил он.

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По его словам, одна группировка "подтянула местных "титушек", а вторая завезла боевиков из Винницы с помощью охранной фирмы."

Дубинский отметил, что как политический куратор Киевской области от "Слуги Народа" в ближайшее время проведет встречи с руководством Нацполиции, и.о. главы Киевской ОГА Василием Володиным и мером Броваров Игорем Сапожко.

"Если порядок не будет наведен, – буду настаивать на самой жесткой ответственности представителей местной власти", – подчеркнул Дубинский.

Как ранее сообщал Фокус:

Около 7 утра в Броварах Киевской области произошла перестрелка между перевозчиками. На место приехала полиция, которая задержала 10 человек.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что разборки со стрельбой в Броварах – это отголосок коррупции определения квот перевозчиков и привлечения банд в борьбе за маршруты.