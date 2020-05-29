"У вас прогнило". Аваков обратился к властям Киевской области из-за стрельбы в Броварах

В МВД говорят, что криминальные разборки стали результатом не прозрачного распределения чиновниками маршрутов между перевозчиками

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что разборки со стрельбой в Броварах – это отголосок коррупции определения квот перевозчиков и привлечения банд в борьбе за маршруты.

"Будем лечить!10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются. Исполнительные органы Киева и области обязаны – у вас ..прогнило", – написал министр в Twitter.

Замглавы МВД Антон Геращенко уточнил, что криминальные разборки стали результатом не прозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников отвечающих за это направление в Киевской области.

В результате стрельбы три человека получили ранения из травматического оружия. Полиция задержала 10 человек, а также изъяла значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия.

"Продолжаются оперативные мероприятия по установлению и задержанию всех причастных лиц. Каждый задержанный будет проверяться на причастность к совершению и других преступлений. Маршруты должны распределяться законно и честно, а не под ковром и за взятки", - заявил Геращенко.

Напомним, около 7 утра в Броварах Киевской области произошла перестрелка между перевозчиками. На место приехала полиция, которая задержала 10 человек.

Как ранее сообщал Фокус:

27 мая полиция задержала группу иностранных киллеров в Одессе. Их подозревают в покушении в центре Киева на жизнь гражданина Черногории, организатора наркокартеля.