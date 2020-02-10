Стрельба в Мукачево: суд избрал меру пресечения подозреваемым

Суд оставил Евгения Дребитку и Игоря Смоляра под стражей на два месяца

Суд Ужгорода избрал одинаковые меры предосторожности двум водителям, задержанным во время спецоперации на посту полиции в Нижних Воротах.

Об этом сообщают местные издания Mukachevo.net, Закарпаття Онлайн.

Суд оставил Евгения Дребитку и Игоря Смоляра под стражей на два месяца с возможностью выйти под залог в 315 тысяч гривен.

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8 февраля на посту в Нижних Воротах правоохранители остановили для проверки "Mercedes-Benz" и "Toyota Land Cruiser". По оперативной информации, там могли ехать отношение к пятничной стрельбы в Мукачево. Водители автомобилей пытались убежать и попытались наехать на правоохранителей. При осмотре машин правоохранители изъяли оружие и боеприпасы к ним. Обеих водителей – закарпатца и винничанина тогда задержали.

Как ранее сообщал Фокус: