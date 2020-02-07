Разборки в Мукачево: в городе произошла стрельба, есть раненые
2020-02-07 12:35:43
Ранения получили двое мужчин
В пятницу, около 10 утра на улице Сеченова в Мукачево произошла стрельба, есть раненые.
Закарпатский журналист Виталий Глагола опубликовал оперативное видео, которое снял очевидец.
"В Мукачево перестрелка. Неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо (кличка Блюк). Самого Артура и его телохранителя ранили. Через свои каналы удалось оперативно достать видео перестрелки, которую очевидец снимал из окна дома. Детали перестрелки позже...", – написал журналист в Telegram.
Как отметили в Нацполиции в Закарпатской области, сообщение о стрельбе поступило 7 февраля в 9:50.
По предварительной информации, ранения получили двое мужчин. 24-летний и 40-летний жителя Мукачево. Сейчас они находятся в медучреждениях.
Как уточняет Mukachevo.net, один из них находится в реанимационном отделении, его состояние тяжелое. Пострадавший в сознании.
На месте перестрелки работают правоохранители и эксперты.
Как ранее сообщал Фокус:
- 26 января в Киеве произошла стрельба, в ходе которой пострадал мужчина. Инцидент произошел в Днепровском районе столицы, на территории Гидропарка. Огонь из травматического пистолета открыли трое мужчин.