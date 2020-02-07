Стрельба в Мукачево: городские власти просят Зеленского ввести в город Нацгварлию

В горсовете заявили, что выступают категорически против того, чтобы их город ассоциировался с территорией опасности

После стрельбы в городе Мукачево, которая произошла утром 7 февраля, городской совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести в город Нацгвардию. Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Городской совет также просит президента сменить руководство управления городской полиции, усилить его личный состав, а также улучшить материально-техническое обеспечение местных силовых органов, обеспечив их современными средствами, автотранспортом и экипировкой.

"Мукачевский горсовет вынужден обратиться к Вам (Владимиру Зеленскому) с просьбой лично вмешаться из-за крайне угрожающей криминогенной ситуации, которая сложилась в нашем городе. Подтверждением этого является очередной дерзкий инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате которого госпитализированы два человека с ранениями", – говорится в сообщении.

В горсовете считают, что главная причина того, что в городе регулярно происходят криминальные "разборки", является профессиональная слабость и крайне низкая активность городской полиции.

"Преступные группировки чувствуют себя все более свободно, потому что фактически не испытывают системного, решительного и профессионального противодействия со стороны правоохранителей. Уголовный блок городского управления полиции явно слабый, на улицах города критически мало патрулей и патрульных экипажей, профилактическая работа по предотвращению правонарушений свелась к бумажным отчетам", – отмечается в обращении.

Городские власти также заявили, что выступают категорически против того, чтобы их город ассоциировался с территорией опасности.

"Это категорически недопустимо из-за того, что инфраструктура Мукачевской объединенной территориальной громады стремительно развивается, как следствие – значительно возрастает количество туристов, в том числе и иностранных, которые посещают наш живописный и гостеприимный край", – добавили в горсовете.

Напомним, сегодня утром в Мукачево неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо. В результате перестрелки огнестерльные ранения получили Пашкуляк и его телохранитель.

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