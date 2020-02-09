Мукачево начали круглосуточно патрулировать Нацгвардия и полиция
2020-02-09 18:51:00
Таким образом собираются стабилизировать криминогенную ситуацию в городе
В воскресенье, 9 февраля, город Мукачево начали круглосуточно патрулировать военнослужащие Нацгвардии и сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
В ведомстве сообщили, что в город прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Богуна, а также 2 тысячи бойцов из Галицкой бригады.
"В связи с оперативной обстановкой, совершением ряда правонарушений в городе Мукачево, с целью оказания помощи органам полиции, для стабилизации криминогенной ситуации в городе и Мукачевском районе Закарпатской области привлечено оперативный резерв Нацгвардии", – говорится в сообщении.
Совместные патрули полиции и бойцов Нацгвардии будут обеспечивать общественный порядок на улицах.
Решение было принято после того, как 7 февраля в Мукачево произошла стрельба, в которой пострадали двое человек. Из-за инцидента Мукачевский горсовет попросил президента Украины Владимира Зеленского ввести в город отряд Нацгвардии, чтобы обеспечить безопасность горожан.
Как ранее сообщал Фокус:
- 7 февраля утром в Мукачево неизвестные сегодня утром напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо. В результате перестрелки огнестерльные ранения получили Пашкуляк и его телохранитель.
- После стрельбы городской совет Мукачева обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести в город Нацгвардию и заменить руководство местной полиции.
- В тот же день глава МВД Арсен Аваков направил в город полицейский спецназ и Нацгвардию.
- Позже СМИ сообщали, что на Закарпатье задержали причастных к стрельбе в Мукачево. Во время задержания якобы произошла перестрелка.