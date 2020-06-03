Статистика коронавируса в Украине на 3 июня: за сутки 483 новых случая
За последние сутки количество новых инфицированных по Украине резко возросло – зафиксировано 483 новых случая. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Таким образом, общее количество случаев заражения с начала эпидемии достигло 24 823. При этом, 10 440 человек вылечились от COVID-19, 735 – умерли.
Наибольшее количество новых инфицированных зафиксировано во Львовской области (96 человек) и Киеве (62 человека).
По данным Центра общественного здоровья, коронавирус "подхватили" 4785 медиков (37 летальных исходов). Из них на амбулаторном лечении находятся 3883 человека, на госпитализации – 902. К аппратам ИВЛ подключены 26 медиков (всего – 292 человека).
Всего в Украине методом ПЦР исследовали 381 552 образцов, методом ИФА – 21 931.
Статистика по областям выглядит следующим образом:
- Черновицкая - 3 442 заболевших (32 заболевших за сутки);
- Киев - 3 133 (62);
- Ровенская - 1 873 (50);
- Львовская - 1 830 (96);
- Киевская - 1 652 (29);
- Ивано-Франковская - 1 465 (23);
- Закарпатская - 1 236 (20);
- Тернопольская - 1 200 (20);
- Харьковская - 1 131 (26);
- Винницкая - 1 050 (21);
- Волынская - 959 (17;
- Днепропетровская - 950 (7);
- Одесская - 913 (17);
- Житомирская - 780 (4);
- Кировоградская - 523 (7);
- Хмельницкая - 469 (11);
- Запорожская - 463 (13);
- Черкасская - 416 (5);
- Николаевская - 295 (1);
- Полтавская - 272 (1);
- Черниговская - 203 (15);
- Херсонская - 179 (1);
- Сумская - 174 (1);
- Донецкая - 166 (2);
- Луганская - 49 (2).
30 мая в ЦОЗ говорили о 393 новых зараженных, 31-го – о 468, 1 июня – о 340, 2 июня – о 328. Таким образом, прирост новых инфицированных за сутки составил 155 человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- С 1 июня в Украине начнется третий этап выхода из карантина. Разрешается открытие спортивных клубов и межобластных автобусных перевозок.
- По состоянию на 1 июня в Украине 5 областей и Киев не соответствуют всем необходимым критериям, чтобы иметь возможность перейти ко второму этапу смягчения карантина.