Статистика коронавируса в Украине на 3 июня: за сутки 483 новых случая

Украина
Это на 155 новых случаев больше, чем было зафиксировано утром 2 июня

За последние сутки количество новых инфицированных по Украине резко возросло – зафиксировано 483 новых случая. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Таким образом, общее количество случаев заражения с начала эпидемии достигло 24 823. При этом, 10 440 человек вылечились от COVID-19, 735 – умерли.

Наибольшее количество новых инфицированных зафиксировано во Львовской области (96 человек) и Киеве (62 человека).

По данным Центра общественного здоровья, коронавирус "подхватили" 4785 медиков (37 летальных исходов). Из них на амбулаторном лечении находятся 3883 человека, на госпитализации – 902. К аппратам ИВЛ подключены 26 медиков (всего – 292 человека). 

Всего в Украине методом ПЦР исследовали 381 552 образцов, методом ИФА – 21 931.

Статистика по областям выглядит следующим образом:

  • Черновицкая - 3 442 заболевших (32 заболевших за сутки);
  • Киев - 3 133 (62);
  • Ровенская - 1 873 (50);
  • Львовская - 1 830 (96);
  • Киевская - 1 652 (29);
  • Ивано-Франковская - 1 465 (23);
  • Закарпатская - 1 236 (20);
  • Тернопольская - 1 200 (20);
  • Харьковская - 1 131 (26);
  • Винницкая - 1 050 (21);
  • Волынская - 959 (17;
  • Днепропетровская - 950 (7);
  • Одесская - 913 (17);
  • Житомирская - 780 (4);
  • Кировоградская - 523 (7);
  • Хмельницкая - 469 (11);
  • Запорожская - 463 (13);
  • Черкасская - 416 (5);
  • Николаевская - 295 (1);
  • Полтавская - 272 (1);
  • Черниговская - 203 (15);
  • Херсонская - 179 (1);
  • Сумская - 174 (1);
  • Донецкая - 166 (2);
  • Луганская - 49 (2).

30 мая в ЦОЗ говорили о 393 новых зараженных, 31-го – о 468, 1 июня – о 340, 2 июня – о 328. Таким образом, прирост новых инфицированных за сутки составил 155 человек.

Как ранее сообщал Фокус: