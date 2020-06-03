Статистика коронавируса в Украине на 3 июня: за сутки 483 новых случая

Это на 155 новых случаев больше, чем было зафиксировано утром 2 июня

За последние сутки количество новых инфицированных по Украине резко возросло – зафиксировано 483 новых случая. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Таким образом, общее количество случаев заражения с начала эпидемии достигло 24 823. При этом, 10 440 человек вылечились от COVID-19, 735 – умерли.

Наибольшее количество новых инфицированных зафиксировано во Львовской области (96 человек) и Киеве (62 человека).

По данным Центра общественного здоровья, коронавирус "подхватили" 4785 медиков (37 летальных исходов). Из них на амбулаторном лечении находятся 3883 человека, на госпитализации – 902. К аппратам ИВЛ подключены 26 медиков (всего – 292 человека).

Всего в Украине методом ПЦР исследовали 381 552 образцов, методом ИФА – 21 931.

Статистика по областям выглядит следующим образом:

Черновицкая - 3 442 заболевших (32 заболевших за сутки);

Киев - 3 133 (62);

Ровенская - 1 873 (50);

Львовская - 1 830 (96);

Киевская - 1 652 (29);

Ивано-Франковская - 1 465 (23);

Закарпатская - 1 236 (20);

Тернопольская - 1 200 (20);

Харьковская - 1 131 (26);

Винницкая - 1 050 (21);

Волынская - 959 (17;

Днепропетровская - 950 (7);

Одесская - 913 (17);

Житомирская - 780 (4);

Кировоградская - 523 (7);

Хмельницкая - 469 (11);

Запорожская - 463 (13);

Черкасская - 416 (5);

Николаевская - 295 (1);

Полтавская - 272 (1);

Черниговская - 203 (15);

Херсонская - 179 (1);

Сумская - 174 (1);

Донецкая - 166 (2);

Луганская - 49 (2).

30 мая в ЦОЗ говорили о 393 новых зараженных, 31-го – о 468, 1 июня – о 340, 2 июня – о 328. Таким образом, прирост новых инфицированных за сутки составил 155 человек.

Как ранее сообщал Фокус:

С 1 июня в Украине начнется третий этап выхода из карантина. Разрешается открытие спортивных клубов и межобластных автобусных перевозок.